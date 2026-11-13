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Otomotif

Soket Kiprok Yamaha Vixion Meleleh Bikin Aki Tekor, Simak Penyebab dan Cara Mengatasinya

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Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi perbaikan skun soket kiprok vixion (Foto: Youtube: @sahabat_motor_denpasar)
Ilustrasi perbaikan skun soket kiprok vixion (Foto: Youtube: @sahabat_motor_denpasar)

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RADAR BOGOR – Aki Yamaha Vixion yang mendadak kehilangan daya, disertai munculnya bau seperti plastik terbakar dari area bodi motor, jangan langsung dianggap sebagai tanda kiprok rusak.

Gangguan tersebut bisa saja dipicu oleh soket kiprok yang longgar, mengalami panas berlebih, hingga akhirnya meleleh atau gosong.

Persoalan pada sistem kelistrikan ini kerap membuat pemilik motor sport langsung mengambil keputusan mengganti regulator rectifier atau kiprok.

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Padahal, sebelum membeli komponen baru, ada bagian lain yang perlu diperiksa, yakni kondisi konektor dan terminal kabel yang terhubung ke kiprok.

Sambungan soket yang tidak sempurna dapat memicu hambatan listrik. Ketika arus terus mengalir melalui titik sambungan tersebut, panas berlebih bisa muncul dan merusak rumah konektor berbahan plastik.

Permasalahan soket kiprok Yamaha Vixion yang terbakar ini turut dibahas melalui kanal YouTube otomotif Sahabat Motor Denpasar.

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Dalam pembahasannya, dijelaskan bahwa kiprok standar masih berpeluang berfungsi dengan baik meskipun bagian soketnya mengalami kerusakan.

Lantas, apa penyebab soket kiprok Yamaha Vixion meleleh, bagaimana mengenali gejalanya, dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Berikut penjelasannya.

1. Memahami Cara Kerja Sistem Pengisian Yamaha Vixion

Sebelum melakukan perbaikan, pemilik motor perlu mengetahui bagaimana sistem pengisian listrik pada Yamaha Vixion bekerja.

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Editor : Yosep Awaludin
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