Chery Hidupkan Kembali Nama Freelander, SUV Besar Ini Punya Kabin Semewah Mobil VIP

RADAR BOGOR – Nama Freelander kembali meramaikan industri otomotif setelah dihidupkan lagi melalui kolaborasi dengan Chery Group.

SUV yang dahulu dikenal sebagai model paling kompak dalam keluarga Land Rover itu, kini hadir dengan konsep berbeda, membawa dimensi jauh lebih besar serta fasilitas mewah untuk bersaing di segmen SUV premium.

Penampilan generasi terbaru Freelander menjadi sorotan dalam ulasan di kanal YouTube Den Dimas.

Advertisement Jika sebelumnya Freelander identik dengan kendaraan berukuran mungil, model terbaru ini justru memiliki panjang lebih dari 5 meter. Dimensinya bahkan disebut setara dengan Land Rover Defender 110.

Perubahan tersebut menunjukkan arah baru Freelander yang kini mengincar konsumen kelas atas, terutama mereka yang menginginkan SUV berukuran besar dengan kenyamanan kabin layaknya kendaraan VIP.

Eksterior Gagah, Kaca Pilar D Jadi Identitas Khas

Advertisement Dari sisi tampilan, SUV terbaru Freelander mengusung desain depan yang memadukan karakter klasik dan modern.

Bentuk lampu utamanya mengambil inspirasi dari generasi pertama Freelander, dengan sentuhan desain Discovery 2 serta Range Rover L322.

Beranjak ke bagian samping, bodinya terlihat kekar dengan proporsi yang tetap seimbang meski memiliki dimensi besar. Kesan tersebut diperkuat penggunaan pelek berukuran 21 inci.

Salah satu detail yang menjadi ciri khas adalah keberadaan kaca segitiga di area pilar D.

Elemen desain tersebut menjadi pengingat identitas historis Freelander generasi terdahulu yang pernah hadir dalam format cabriolet.