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Otomotif

Royal Enfield Flying Flea S6 Terungkap, Motor Listrik Scrambler dengan Fitur Canggih

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Penulis: Yosep Awaludin
Royal Enfield kembali memperlihatkan Flying Flea S6 di EICMA 2026. (Foto: Google)
Royal Enfield kembali memperlihatkan Flying Flea S6 di EICMA 2026. (Foto: Google)

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RADAR BOGOR – Royal Enfield mulai memperluas ambisinya di pasar kendaraan listrik dengan menghadirkan motor bergaya scrambler melalui merek Flying Flea.

Salah satu model terbaru yang mencuri perhatian adalah Flying Flea S6, yang diperkenalkan dalam ajang EICMA 2026 di Milan, Italia.

Motor listrik ini dirancang untuk menawarkan pengalaman berkendara yang lebih fleksibel.

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Tidak hanya mengakomodasi kebutuhan mobilitas di kawasan perkotaan, Flying Flea S6 juga disiapkan untuk menghadapi jalanan dengan permukaan tidak rata hingga medan ringan di luar aspal.

Dikutip dari kanal YouTube @BikeWaleOfficial, Flying Flea S6 merupakan model kedua dalam keluarga kendaraan listrik Flying Flea setelah kehadiran C6.

Keduanya memiliki karakter berbeda. Jika C6 lebih mengutamakan mobilitas perkotaan, S6 mengusung konsep scrambler dengan kemampuan berkendara yang lebih adaptif.

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Karakter tersebut terlihat dari penggunaan roda jari-jari, suspensi dengan langkah lebih panjang, serta ergonomi berkendara yang dirancang untuk menghadapi beragam kondisi jalan.

Desain Scrambler Diperkuat Roda 19 Inci

Dari sisi desain, Royal Enfield tetap mempertahankan identitas khas keluarga Flying Flea melalui penggunaan lampu depan berbentuk bulat dan konstruksi bodi yang ramping.

Meski demikian, sejumlah bagian mendapatkan penyesuaian untuk mempertegas tampilan scrambler.

Pada sektor depan, motor ini menggunakan suspensi upside down konvensional yang berbeda dari model garpu girder pada Flying Flea C6.

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Editor : Yosep Awaludin
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