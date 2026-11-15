Baru Jalan 13 Ribu Km, Maserati Quattroporte 2013 Ini Punya Mesin V8 Ferrari

RADAR BOGOR – Sebuah sedan mewah asal Italia kembali menarik perhatian para pencinta otomotif.

Meski sudah berusia lebih dari satu dekade, Maserati Quattroporte produksi 2013 ini masih terlihat istimewa.

Bukan hanya karena tampilannya yang terawat, mobil tersebut ternyata baru menempuh jarak sekitar 13 ribu kilometer.

Advertisement Keistimewaan sedan eksotis ini terungkap melalui ulasan di kanal YouTube Ivan K Auto.

Unit Maserati Quattroporte tersebut memperlihatkan bagaimana sebuah mobil mewah berperforma tinggi mampu mempertahankan kondisi nyaris seperti baru meskipun telah berusia belasan tahun.

Daya tariknya semakin kuat karena mobil ini menggabungkan karakter sport khas Italia dengan kenyamanan sedan eksekutif.

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Di balik kap mesinnya tertanam jantung pacu V8 hasil pengembangan Ferrari, sementara bagian kabinnya menawarkan fasilitas premium yang membuat penumpang belakang dimanjakan layaknya berada di dalam pesawat kelas satu.

DNA Ferrari dan Desain Elegan Pininfarina

Salah satu keunggulan utama Maserati Quattroporte 2013 terletak pada sektor dapur pacu.

Sedan mewah ini dibekali mesin berkapasitas 4.700 cc dengan konfigurasi delapan silinder atau V8 yang dirancang oleh Ferrari.

Penempatan mesin yang agak mundur ke bagian tengah sasis turut mendukung distribusi bobot kendaraan.