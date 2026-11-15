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Otomotif

6 Cara Mengecek Aki Mobil Masih Bagus atau Sudah Soak, Bisa Dilakukan Sendiri Tanpa Alat

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Penulis: Yosep Awaludin
Panduan mandiri mengecek kesehatan aki mobil. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)
Panduan mandiri mengecek kesehatan aki mobil. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)

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RADAR BOGOR – Aki menjadi salah satu komponen penting yang menentukan kelancaran sistem kelistrikan kendaraan.

Ketika mobil sulit dihidupkan, banyak pemilik kendaraan langsung menduga aki sudah soak dan perlu diganti.

Padahal, kondisi aki sebenarnya bisa diperiksa terlebih dahulu melalui beberapa langkah sederhana tanpa harus langsung datang ke bengkel.

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Pemeriksaan awal ini penting dilakukan agar pemilik mobil tidak terburu-buru mengeluarkan biaya untuk membeli aki baru.

Sebab, gejala mesin sulit distarter tidak selalu disebabkan oleh kerusakan aki, tetapi bisa juga berkaitan dengan sistem pengisian maupun komponen kelistrikan lainnya.

Mengutip panduan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, terdapat enam cara praktis yang bisa dilakukan untuk mengetahui kondisi aki mobil, apakah masih berfungsi dengan baik atau mulai kehilangan daya.

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Berikut enam langkah yang bisa dicoba untuk memeriksa kesehatan aki mobil:

1. Perhatikan Respons Mesin Ketika Distarter

Langkah pertama yang paling mudah dilakukan adalah mencoba menghidupkan mesin mobil.

Aki yang masih dalam kondisi baik umumnya mampu menyuplai arus listrik secara optimal sehingga mesin dapat menyala dengan cepat tanpa kendala.

Namun, jika proses starter terasa berat, membutuhkan waktu lebih lama, atau hanya mengeluarkan suara ketukan, kondisi tersebut bisa menjadi tanda bahwa daya aki mulai melemah.

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Editor : Yosep Awaludin
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