Trik Unik Ganti Lampu Speedometer Honda Supra X 125, Pakai Dua Sendok

RADAR BOGOR – Lampu speedometer Honda Supra X 125 tiba-tiba tidak menyala saat berkendara malam hari? Jangan buru-buru mengganti seluruh panel instrumen.

Sebab, gangguan pada lampu speedometer tersebut bisa saja hanya disebabkan kerusakan komponen LED kecil yang tertanam pada papan sirkuit atau Printed Circuit Board (PCB).

Masalah lampu latar speedometer yang mati tentu dapat mengganggu kenyamanan berkendara.

Advertisement Pengemudi menjadi kesulitan membaca angka kecepatan, indikator bahan bakar, hingga informasi lain yang ditampilkan pada panel instrumen, terutama ketika melintasi jalan minim penerangan.

Berbeda dengan sepeda motor generasi lama yang masih mengandalkan bohlam konvensional, sejumlah motor bebek keluaran generasi injeksi maupun semi-digital telah menggunakan lampu LED berukuran kecil.

Komponen tersebut terpasang langsung pada PCB sehingga proses penggantiannya membutuhkan ketelitian lebih.

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Melalui kanal YouTube L4R45 ELEKTRONIK, diperlihatkan tutorial memperbaiki lampu speedometer Honda Supra X 125 yang mengalami kerusakan.

Prosesnya meliputi pembongkaran rumah speedometer, pelepasan jarum penunjuk kecepatan, pemeriksaan PCB, hingga pemasangan LED SMD sebagai komponen pengganti.

Menariknya, terdapat trik sederhana untuk melepaskan jarum speedometer tanpa menggunakan peralatan khusus.

Mekanik dalam video tersebut memanfaatkan dua buah sendok makan sebagai alat bantu untuk mengangkat jarum secara perlahan.