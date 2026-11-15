Pajero Sport Disulap Jadi SUV Premium Semi Offroad, Gril Full Black dan Interiornya Mewah

RADAR BOGOR – Mitsubishi Pajero Sport dikenal sebagai SUV yang memiliki karakter tangguh untuk melibas berbagai kondisi jalan.

Namun, dengan sentuhan modifikasi yang tepat, Pajero Sport ini juga bisa tampil lebih eksklusif, elegan, sekaligus menawarkan kenyamanan maksimal untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Hal tersebut terlihat pada satu unit Mitsubishi Pajero Sport milik seorang pencinta otomotif asal Samarinda yang mendapatkan sentuhan modifikasi secara menyeluruh.

Advertisement Melalui tayangan di kanal YouTube Garuda Jaya Modifikasi, SUV tersebut tampil dengan konsep premium semi offroad yang memadukan karakter maskulin, kemewahan interior, hingga peningkatan performa mesin.

Perubahan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada tampilan eksterior. Sejumlah komponen kaki-kaki, sistem penerangan, peredaman kabin, hingga sektor dapur pacu turut mengalami pembaruan untuk menciptakan kendaraan yang lebih nyaman sekaligus siap menghadapi beragam medan.

Eksterior Full Black, Adopsi Wajah Pajeri Sport Model Terbaru

Advertisement Transformasi paling mencolok terlihat pada bagian depan kendaraan. Tampilan standar Pajero Sport dirombak dengan mengadopsi bahasa desain yang terinspirasi dari model terbarunya.

Area gril kini menggunakan balutan warna hitam mengilap secara menyeluruh. Seluruh aksen krom bawaan pabrik dihilangkan sehingga menghasilkan tampilan lebih tegas dan memberikan kesan eksklusif.

Sektor pencahayaan juga mendapatkan perhatian khusus. Lampu utama kini mengandalkan empat unit proyektor biled custom yang dilengkapi lampu daytime running light (DRL).

Menariknya, terdapat tambahan aksen biru es pada bagian sudut lampu untuk memperkuat karakter modern.

Ubahan serupa diterapkan pada bagian lampu kabut. Komponen ini mendapatkan peningkatan berupa proyektor tambahan serta garis aksen berwarna oranye.