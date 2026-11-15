Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otomotif

Pajero Sport Disulap Jadi SUV Premium Semi Offroad, Gril Full Black dan Interiornya Mewah

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Pajeri Sport gagah berbalut konsep semi offroad hasil tangan dingin Garuda Jaya Modifikasi. (Foto: YouTube @ Garudajaya Modifikasi)
Pajeri Sport gagah berbalut konsep semi offroad hasil tangan dingin Garuda Jaya Modifikasi. (Foto: YouTube @ Garudajaya Modifikasi)

Advertisement

RADAR BOGOR – Mitsubishi Pajero Sport dikenal sebagai SUV yang memiliki karakter tangguh untuk melibas berbagai kondisi jalan.

Namun, dengan sentuhan modifikasi yang tepat, Pajero Sport ini juga bisa tampil lebih eksklusif, elegan, sekaligus menawarkan kenyamanan maksimal untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Hal tersebut terlihat pada satu unit Mitsubishi Pajero Sport milik seorang pencinta otomotif asal Samarinda yang mendapatkan sentuhan modifikasi secara menyeluruh.

Advertisement

Melalui tayangan di kanal YouTube Garuda Jaya Modifikasi, SUV tersebut tampil dengan konsep premium semi offroad yang memadukan karakter maskulin, kemewahan interior, hingga peningkatan performa mesin.

Perubahan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada tampilan eksterior. Sejumlah komponen kaki-kaki, sistem penerangan, peredaman kabin, hingga sektor dapur pacu turut mengalami pembaruan untuk menciptakan kendaraan yang lebih nyaman sekaligus siap menghadapi beragam medan.

Eksterior Full Black, Adopsi Wajah Pajeri Sport Model Terbaru

Advertisement

Transformasi paling mencolok terlihat pada bagian depan kendaraan. Tampilan standar Pajero Sport dirombak dengan mengadopsi bahasa desain yang terinspirasi dari model terbarunya.

Baca Juga: Baru Jalan 13 Ribu Km, Maserati Quattroporte 2013 Ini Punya Mesin V8 Ferrari

Area gril kini menggunakan balutan warna hitam mengilap secara menyeluruh. Seluruh aksen krom bawaan pabrik dihilangkan sehingga menghasilkan tampilan lebih tegas dan memberikan kesan eksklusif.

Sektor pencahayaan juga mendapatkan perhatian khusus. Lampu utama kini mengandalkan empat unit proyektor biled custom yang dilengkapi lampu daytime running light (DRL).

Menariknya, terdapat tambahan aksen biru es pada bagian sudut lampu untuk memperkuat karakter modern.

Ubahan serupa diterapkan pada bagian lampu kabut. Komponen ini mendapatkan peningkatan berupa proyektor tambahan serta garis aksen berwarna oranye.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Mitsubishi Pajero Sport Generasi Kedua, SUV Ladder Frame Gagah Mulai Rp180 Jutaan

Mitsubishi Pajero Sport Generasi Kedua, SUV Ladder Frame Gagah Mulai Rp180 Jutaan

Mitsubishi Pajero Sport generasi kedua jadi alternatif Fortuner. Mesin VGT lebih bertenaga, harga bekas mulai Rp180 jutaan.

Pajero Sport Diesel Ini Punya Tenaga 426 HP, Torsi 760 Nm dan Bodi Ceper Ekstrem

Pajero Sport Diesel Ini Punya Tenaga 426 HP, Torsi 760 Nm dan Bodi Ceper Ekstrem

Mitsubishi Pajero Sport Cumi Darat garapan BFS Tuning tembus 426 HP dan torsi 760 Nm. Sasis dipotong, biaya modifikasi capai Rp100 juta.

4 Rahasia Mobil Diesel Jepang Awet di Indonesia, Bukan Cuma karena Mesin Bandel

4 Rahasia Mobil Diesel Jepang Awet di Indonesia, Bukan Cuma karena Mesin Bandel

Mengapa mobil diesel Jepang seperti Innova, Pajero Sport, dan Panther dikenal awet? Kenali 4 faktor teknis yang mendukung ketahanan mesin.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer