Penantang Baru Motor Adventure! KOVE 350 Rally Punya Mesin 40 HP dan Fitur Modern

RADAR BOGOR – Persaingan di segmen motor adventure dan rally semakin menarik dengan hadirnya model baru dari pabrikan asal China, KOVE.

Dalam pameran otomotif EICMA 2026 yang berlangsung di Milan, Italia, KOVE memperkenalkan 350 Rally, motor dual purpose yang dirancang untuk menghadapi perjalanan jarak jauh hingga medan offroad menantang.

Mengutip tayangan kanal YouTube @niksautomotive, KOVE 350 Rally dikembangkan dengan membawa pengalaman pabrikan tersebut dalam dunia balap reli, termasuk ajang bergengsi Dakar Rally.

Advertisement Motor ini mengusung karakter rally raid yang terlihat dari penggunaan windshield tinggi, desain bodi ramping, serta konstruksi kaki-kaki dengan kemampuan jelajah medan berat.

Kehadiran 350 Rally sekaligus memperluas jajaran motor rally KOVE yang sebelumnya telah diisi oleh model 450 Rally.

Dengan kapasitas mesin lebih menengah, motor terbaru ini menawarkan alternatif bagi pengendara yang menginginkan kendaraan adventure dengan kombinasi tenaga, bobot, dan kemampuan off-road.

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Mesin 349,9 CC KOVE 350 Rally Menghasilkan Tenaga 40 HP

Salah satu daya tarik utama KOVE 350 Rally terletak pada sektor dapur pacunya. Motor ini dibekali mesin satu silinder berkapasitas 349,9 cc yang sudah menggunakan sistem pendingin cairan atau liquid cooled.

Berdasarkan spesifikasi yang diperkenalkan, mesin tersebut mampu memuntahkan tenaga maksimum sebesar 30 kW atau setara 40 HP pada putaran 9.000 rpm.

Sementara itu, torsi puncaknya mencapai 33,7 Nm yang tersedia pada 7.000 rpm. Angka tersebut menjadi modal untuk mendukung karakter motor yang membutuhkan respons tenaga ketika melintasi berbagai kondisi permukaan jalan.

Menariknya, KOVE turut menyematkan teknologi dua poros penyeimbang atau dual counter-balancers.