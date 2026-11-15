Jangan Langsung Nyalakan Mesin! Ini 4 Cara Cek Kondisi Mobil Bekas Sebelum Dibeli

RADAR BOGOR – Membeli mobil bekas tidak cukup hanya dengan melihat kondisi bodi, interior, dan kelengkapan surat-surat kendaraan.

Calon pembeli juga perlu memastikan kondisi mesin agar tidak mendapatkan mobil bekas yang menyimpan kerusakan serius dan berpotensi menguras biaya perbaikan.

Salah satu langkah penting yang sering dilewatkan adalah melakukan pemeriksaan mesin ketika mobil bekas belum dinyalakan atau dalam kondisi dingin (cold check).

Advertisement Tahapan ini justru perlu dilakukan sebelum meminta penjual menghidupkan mesin mobil.

Mengutip panduan teknis dari kanal YouTube Mamik Yess, terdapat empat bagian penting yang sebaiknya diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi awal mesin mobil bekas.

Pemeriksaan sederhana ini dapat membantu calon pembeli mengenali indikasi kerusakan, kebocoran, hingga kemungkinan perawatan kendaraan yang kurang diperhatikan pemilik sebelumnya.

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1. Periksa Radiator dan Kondsi Cairan Pendingan

Langkah pertama dimulai dengan membuka kap mesin dan memeriksa sistem pendingin kendaraan, khususnya bagian radiator.

Perhatikan kondisi cairan di dalam radiator. Pastikan kendaraan menggunakan cairan pendingin atau coolant yang bersih dan sesuai kebutuhan mesin, bukan sekadar air biasa.

Selain kualitas cairan, periksa juga kondisi tutup radiator. Apabila ditemukan karat atau tanda kerusakan, komponen tersebut perlu mendapatkan perhatian karena dapat mengganggu kinerja sistem pendinginan.

Jangan lupa memeriksa selang radiator dengan menekannya secara perlahan. Selang yang masih dalam kondisi baik umumnya memiliki tingkat kelenturan yang cukup dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan.