Starter Motor Yamaha Jupiter Z Ngelos? Ini Penyebab dan Cara Memperbaikinya

RADAR BOGOR – Pernah mengalami motor Yamaha Jupiter Z sulit dinyalakan meski tombol starter elektrik sudah ditekan berulang kali? Dinamo starter terdengar berputar kencang, tetapi mesin tidak kunjung hidup.

Kondisi yang dikenal sebagai starter ngelos ini sering membuat pemilik motor mengira terjadi kerusakan pada dinamo atau aki.

Padahal, masalah tersebut belum tentu berasal dari kedua komponen itu. Salah satu penyebab yang patut dicurigai adalah kerusakan pada kopling starter satu arah atau one-way starter clutch.

Advertisement Komponen ini memiliki peran penting dalam menyalurkan tenaga putaran dinamo starter menuju mesin.

Apabila mekanisme penguncinya tidak bekerja sebagaimana mestinya, dinamo tetap berputar, tetapi tenaga yang dihasilkan gagal diteruskan untuk memutar mesin.

Proses perbaikan Yamaha Jupiter Z yang mengalami masalah tersebut diperlihatkan melalui kanal YouTube otomotif MJM Channel.

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Dari hasil pembongkaran, ditemukan gangguan pada pelat penahan pelor one-way yang berada di balik magnet.

Kerusakan tersebut membuat posisi pelor atau gotri tidak lagi tertahan dengan sempurna.

Lantas, apa saja penyebab starter motor ngelos dan bagaimana cara mengatasinya? Berikut penjelasannya.

1. Starter Berbunyi Mendesing, tetapi Mesin Tidak Berputar

Salah satu ciri paling mudah dikenali ketika one-way starter bermasalah adalah munculnya suara dinamo yang berputar cepat tanpa disertai pergerakan mesin.