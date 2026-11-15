Jaecoo J5 EV Dibanderol di Bawah Rp300 Juta, SUV Listrik Ini Punya Tenaga Lebih dari 200 HP

RADAR BOGOR – Pasar mobil listrik di Indonesia semakin ramai dengan hadirnya SUV yang tidak hanya menawarkan efisiensi energi, tetapi juga kemampuan untuk menunjang perjalanan jarak jauh.

Salah satu model yang menarik perhatian adalah Jaecoo J5 EV, kendaraan listrik yang menawarkan perpaduan desain premium, performa bertenaga, dan harga kompetitif di bawah Rp300 juta.

Mobil ini menjadi sorotan setelah diulas melalui kanal YouTube Auto Driver. Dalam pengujian dan pembahasan tersebut, Jaecoo J5 EV memperlihatkan sejumlah keunggulan.

Advertisement Mulai dari tampilan eksterior bergaya modern, kenyamanan kabin, hingga kemampuan melintasi berbagai karakter jalan.

Dengan dukungan baterai berkapasitas besar dan motor listrik bertenaga, SUV ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas perkotaan sekaligus perjalanan ke luar kota.

Bahkan, karakter performanya dinilai cukup menjanjikan ketika menghadapi jalur menanjak maupun jalanan berkelok di kawasan pegunungan.

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1. Desain Eksterior Premium dengan Sentuhan SUV Mewah

Salah satu daya tarik Jaecoo J5 EV terlihat dari desain eksteriornya yang mengusung karakter SUV modern dan elegan.

Siluet bodinya sekilas mengingatkan pada model SUV premium asal Inggris, Range Rover Evoque.

Tampilan tersebut memberikan kesan mewah sekaligus memperkuat identitas kendaraan sebagai SUV listrik dengan desain berkelas.

Bagian belakang juga mendapatkan sentuhan desain yang menarik. Salah satunya melalui penempatan wiper belakang tersembunyi di bawah spoiler atas.