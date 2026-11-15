Norton Siapkan Motor 454 Cc Terbaru untuk 2027, Desainnya Gahar dengan Teknologi Modern

RADAR BOGOR — Pabrikan sepeda motor legendaris asal Inggris, Norton, mulai memperluas persaingan di segmen motor kelas menengah.

Langkah tersebut ditandai dengan kemunculan motor terbarunya, Norton 450 Urban, yang diperkenalkan dalam debut dunia di ajang EICMA 2026, Milan, Italia.

Motor ini langsung menarik perhatian berkat perpaduan desain khas Inggris, konstruksi rangka aluminium, serta dukungan teknologi elektronik modern.

Advertisement Meski mengusung nama 450 Urban, kapasitas mesin yang sebenarnya mencapai 454 cc.

Dikutip dari kanal YouTube @autocarindia1, Norton menyiapkan dua pilihan tampilan dengan basis mekanis yang sama.

Keduanya dirancang untuk memberikan karakter berbeda, mulai dari gaya roadster yang berorientasi pada penggunaan jalan raya hingga tampilan lebih tangguh dengan nuansa scrambler.

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Kehadiran model ini sekaligus menjadi upaya Norton memperluas jangkauan pasar melalui produk yang lebih mudah diakses oleh pengendara di segmen menengah.

1. Mesin 454 Cc Menghasilkan Tenaga 47 HP

Sektor mesin menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan Norton 450 Urban. Motor ini mengandalkan mesin satu silinder berkapasitas 454 cc dengan sistem pendingin cairan atau liquid cooled.

Jantung mekanis tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum 47 CV atau setara sekitar 46,4 HP pada putaran 8.000 rpm. Adapun torsi puncaknya mencapai 45 Nm pada 6.000 rpm.

Kombinasi tenaga dan torsi tersebut dirancang untuk memberikan respons berkendara yang memadai, terutama ketika digunakan menghadapi kondisi lalu lintas perkotaan maupun perjalanan di luar kota.