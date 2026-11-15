Stang Honda CB150R Goyang Jangan Langsung Ganti Komstir, Coba Periksa Karet Ini

RADAR BOGOR – Stang motor yang terasa goyang atau tidak kokoh ketika dikendalikan jangan dianggap sebagai persoalan sepele.

Selain mengurangi kenyamanan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kestabilan pengendara, terutama ketika melintasi jalan bergelombang atau melakukan manuver.

Pada Honda New CB150R, masalah stang oblak ternyata tidak selalu disebabkan kerusakan komstir.

Advertisement Ada komponen lain yang kerap luput dari pemeriksaan, yakni karet peredam atau rubber damper pada dudukan raiser stang.

Bantalan karet tersebut berfungsi meredam getaran sekaligus menjaga posisi dudukan stang tetap stabil.

Namun, seiring lamanya pemakaian, material karet bisa mengalami pemadatan hingga kehilangan ketebalan dan elastisitasnya.

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Akibatnya, dudukan stang menjadi kurang rapat dan menimbulkan gerakan ketika kemudi dipegang.

Kanal YouTube otomotif MEKANIK PEDALEMAN membagikan cara mengatasi masalah tersebut pada Honda New CB150R.

Menariknya, mekanik memperlihatkan alternatif penanganan menggunakan ring pelat tambahan dengan biaya sekitar Rp2.000.

Lantas, bagaimana penyebab stang Honda New CB150R menjadi oblak dan seperti apa langkah memperbaikinya? Berikut ulasannya.