Awas Fan Belt Mobil Putus! Kenali Tandanya Sebelum Mesin Mengalami Kerusakan Parah

RADAR BOGOR – Putusnya fan belt atau sabuk penggerak mobil ketika kendaraan sedang melaju bisa menjadi masalah serius bagi pengemudi.

Pasalnya, komponen fan belt yang terlihat sederhana ini memiliki tugas penting untuk menggerakkan sejumlah perangkat pendukung mesin.

Ketika fan belt terputus, beberapa sistem kendaraan bisa langsung kehilangan fungsinya.

Advertisement Mulai dari power steering hidrolik yang tidak lagi bekerja normal, alternator yang berhenti mengisi aki, hingga terganggunya sirkulasi cairan pendingin mesin pada kendaraan dengan water pump yang digerakkan sabuk tersebut.

Dampaknya bahkan bisa dirasakan hanya dalam hitungan detik setelah sabuk penggerak terlepas atau putus.

Jika pengemudi tetap memaksakan kendaraan berjalan, risiko kerusakan mesin dan komponen lainnya dapat semakin besar.

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Berdasarkan penjelasan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, terdapat empat gejala utama yang perlu diwaspadai ketika fan belt mobil putus di tengah perjalanan.

1. Setir Mobil Mendadak Berat Saat Dibelokkan

Salah satu dampak yang paling cepat dirasakan ketika fan belt putus adalah perubahan pada bobot kemudi.

Pada mobil yang masih menggunakan sistem power steering hidrolik, fan belt bertugas meneruskan putaran mesin menuju pompa power steering.

Ketika sabuk penggerak terputus, pompa tersebut tidak lagi mendapatkan tenaga untuk menghasilkan tekanan hidrolik.