5 Pabrikan yang Penjualan Mobil Anjlok di Indonesia, Ada yang Setop Operasi

RADAR BOGOR – Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, sejumlah merek mengalami penurunan penjualan mobil yang signifikan sepanjang Januari-Oktober 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bahkan, ada pabrikan mobil yang penjualan wholesales-nya anjlok hingga lebih dari 70 persen.

Berikut lima merek mobil yang mencatat penurunan penjualan paling signifikan.

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Neta

Neta menjadi merek dengan penurunan penjualan paling dalam. Distribusi wholesales Neta sepanjang Januari-Oktober 2026 tercatat hanya 116 unit, merosot 78,6 persen dibandingkan periode yang sama 2025 yang mencapai 542 unit.

Advertisement Penjualan retail Neta juga turun 24,4 persen. Dari 398 unit pada Januari-Oktober 2025, tahun ini hanya tercatat 301 unit.

Penurunan tersebut terjadi di tengah penghentian sementara operasional bisnis Neta di Indonesia. Perusahaan induknya, Hozon Auto, diketahui tengah menjalani proses restrukturisasi.

Neta sebelumnya menyatakan proses restrukturisasi diharapkan selesai pada pertengahan 2026 dan setelahnya Neta Indonesia akan kembali melayani konsumen dengan tampilan baru.

Nissan

Nissan juga menghadapi tekanan cukup berat di pasar Indonesia. Sepanjang Januari-Oktober 2026, distribusi wholesales Nissan hanya mencapai 336 unit.

Angka tersebut turun 63,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 924 unit.

Penjualan retail Nissan bahkan turun dari 846 unit menjadi 398 unit. Salah satu faktor yang disebut turut memengaruhi kondisi tersebut adalah minimnya produk baru yang agresif dihadirkan ke pasar Indonesia.