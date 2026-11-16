Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otomotif

5 Pabrikan yang Penjualan Mobil Anjlok di Indonesia, Ada yang Setop Operasi

R
Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Tampilan depan Chery Q EV. Foto: Chery Motor Indonesia
Tampilan depan Chery Q EV. Foto: Chery Motor Indonesia

Advertisement

RADAR BOGOR – Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, sejumlah merek mengalami penurunan penjualan mobil yang signifikan sepanjang Januari-Oktober 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bahkan, ada pabrikan mobil yang penjualan wholesales-nya anjlok hingga lebih dari 70 persen.

Berikut lima merek mobil yang mencatat penurunan penjualan paling signifikan.

Advertisement

Baca Juga: Makin Banyak yang Dorong Dasco Jadi Wapres Prabowo, Anggota DPR dari NasDem Buka Suara

  1. Neta

Neta menjadi merek dengan penurunan penjualan paling dalam. Distribusi wholesales Neta sepanjang Januari-Oktober 2026 tercatat hanya 116 unit, merosot 78,6 persen dibandingkan periode yang sama 2025 yang mencapai 542 unit.

Advertisement

Penjualan retail Neta juga turun 24,4 persen. Dari 398 unit pada Januari-Oktober 2025, tahun ini hanya tercatat 301 unit.

Penurunan tersebut terjadi di tengah penghentian sementara operasional bisnis Neta di Indonesia. Perusahaan induknya, Hozon Auto, diketahui tengah menjalani proses restrukturisasi.

Baca Juga: Spanyol vs Inggris, Misi Kudeta di Kandang La Roja

Neta sebelumnya menyatakan proses restrukturisasi diharapkan selesai pada pertengahan 2026 dan setelahnya Neta Indonesia akan kembali melayani konsumen dengan tampilan baru.

  1. Nissan

Nissan juga menghadapi tekanan cukup berat di pasar Indonesia. Sepanjang Januari-Oktober 2026, distribusi wholesales Nissan hanya mencapai 336 unit.

Angka tersebut turun 63,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 924 unit.

Baca Juga: Kroasia Punya Modal Kuat, Ceko Bisa Jadi Korban Berikutnya

Penjualan retail Nissan bahkan turun dari 846 unit menjadi 398 unit. Salah satu faktor yang disebut turut memengaruhi kondisi tersebut adalah minimnya produk baru yang agresif dihadirkan ke pasar Indonesia.

Advertisement
Editor : Rani Puspitasari Sinaga
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

BAIC Buka Dealer di Tajur Bogor, Hadirkan Layanan Penjualan hingga Bengkel

BAIC Buka Dealer di Tajur Bogor, Hadirkan Layanan Penjualan hingga Bengkel

Dealer resmi BAIC kini hadir di Jalan Raya Tajur Kota Bogor dan memberikan layanan penjualan hingga bengkel.

Pajak Air Tanah di Bogor Naik 120 Persen, Industri Minuman Ringan Khawatir Penjualan Anjlok

Pajak Air Tanah di Bogor Naik 120 Persen, Industri Minuman Ringan Khawatir Penjualan Anjlok

Kenaikan Pajak Air Tanah di Kabupaten Bogor sebesar 120 persen dikeluhkan ASRIM. Industri minuman ringan khawatir biaya produksi naik.

Digitalisasi Dongkrak Penjualan UMKM Minuman di Cigudeg Bogor

Digitalisasi Dongkrak Penjualan UMKM Minuman di Cigudeg Bogor

Digitalisasi membantu UMKM minuman milik Wiwin di Cigudeg, Bogor, meningkatkan penjualan. Pesanan online bahkan menyumbang separuh transaksi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer