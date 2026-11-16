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Otomotif

Harga BYD Seal Bekas Anjlok Rp200 Juta, Model 2024 Kini Makin Murah

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Mobil listrik BYD Seal keluaran tahun 2024. Foto: Instagram
Mobil listrik BYD Seal keluaran tahun 2024. Foto: Instagram

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RADAR BOGOR – Harga mobil listrik bekas di pasar otomotif Indonesia mengalami depresiasi cukup tajam. Salah satu contohnya BYD Seal Premium lansiran 2024 yang kini ditawarkan dengan harga Rp432 juta.

Padahal, ketika pertama kali meluncur di Indonesia, mobil listrik BYD Seal dibanderol hampir Rp640 juta. Artinya, harga unit bekasnya kini lebih rendah sekitar Rp200 juta dibandingkan harga saat baru.

Mobil listrik BYD Seal Premium bekas tersebut terpantau dijual di dealer Hobimobil yang berlokasi di kawasan PIK 2, Tangerang.

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Berdasarkan informasi yang tertera pada kendaraan, unit tersebut merupakan produksi 2024 dengan jarak tempuh sekitar 48.000 kilometer.

Dealer menawarkan mobil listrik itu dengan harga on the road (OTR) Rp432 juta. Konsumen yang ingin membeli secara kredit bisa menyiapkan uang muka sekitar Rp68 juta, dengan cicilan sekitar Rp11 juta per bulan selama 59 kali.

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Pemilik dealer mobil bekas Hobimobil, Ricky Prawiro, mengatakan depresiasi harga BYD Seal tersebut mencapai 20-30 persen sejak pertama kali meluncur.

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“Jadi (depresiasinya) 20-30 persen. Itu model 2024, (dalam) setahun (penurunannya) 10-15 persen lah,” ujar Ricky.

Menariknya, harga BYD Seal Premium terbaru di Indonesia kini sudah mengalami kenaikan signifikan. Varian Extended Range bahkan dibanderol hingga kisaran Rp860 jutaan.

BYD Seal Extended Range dibekali baterai Blade berkapasitas 82,56 kWh. Berdasarkan standar pengujian NEDC, mobil ini mampu menempuh jarak hingga 650 kilometer dalam sekali pengisian daya.

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Motor listriknya menghasilkan tenaga 230 kW atau setara 312 PS dengan torsi maksimum 360 Nm.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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