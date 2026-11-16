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Otomotif

10 Kesalahan Saat Isi BBM di SPBU yang Bikin Mobil Boros, Nomor 2 Sering Dilakukan!

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Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU.
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU.

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RADAR BOGOR – Mengisi BBM di SPBU memang terlihat sebagai aktivitas sederhana.

Namun, kebiasaan yang dianggap sepele saat mengisi BBM ternyata bisa berdampak buruk terhadap kendaraan jika dilakukan terus-menerus.

Mulai dari membiarkan mesin tetap menyala, memaksakan pengisian BBM hingga meluber, sampai menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi mesin. 

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Sejumlah kebiasaan tersebut bukan hanya berpotensi mengganggu sistem bahan bakar, tetapi juga dapat memicu kerusakan komponen mobil dan meningkatkan risiko keselamatan.

Ironisnya, banyak pengemudi tidak menyadari bahwa kesalahan tersebut kerap dilakukan saat mengisi BBM sehari-hari.

Dikutip dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, terdapat sejumlah kebiasaan yang sebaiknya dihindari pemilik kendaraan ketika mengisi bahan bakar di SPBU.

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Berikut 10 kesalahan yang perlu diperhatikan saat mengisi BBM agar mobil tetap aman dan terawat.

1. Mengisi BBM Tanpa Mematikan Mesin

Kebiasaan pertama yang harus dihindari adalah mengisi BBM ketika mesin mobil masih menyala.

Sebagian pengemudi mungkin menganggap mematikan mesin tidak diperlukan karena proses pengisian bahan bakar hanya berlangsung beberapa menit. Padahal, kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko keselamatan.

Ketika pengisian berlangsung, uap bahan bakar berpotensi muncul di sekitar lubang tangki. Uap tersebut mudah terbakar apabila bertemu sumber penyalaan.

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Editor : Yosep Awaludin
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