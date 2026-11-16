11 Kesalahan Saat Menyalakan Mobil yang Bikin Mesin Cepat Rusak, Nomor 1 Sering Diabaikan

RADAR BOGOR – Kebiasaan sederhana ketika menyalakan mobil ternyata bisa berpengaruh besar terhadap usia pakai mesin.

Bahkan, kesalahan yang dilakukan hanya dalam beberapa detik setelah mesin hidup berpotensi mempercepat keausan komponen dan membuat pemilik kendaraan harus mengeluarkan biaya perbaikan lebih besar.

Banyak pengemudi mengira kerusakan mesin lebih sering disebabkan oleh perjalanan jauh, kecepatan tinggi, atau penggunaan kendaraan secara berlebihan.

Advertisement Padahal, proses menghidupkan mobil juga menjadi salah satu momen penting yang membutuhkan perhatian khusus.

Pada saat mesin pertama kali dinyalakan, oli belum sepenuhnya bersirkulasi dan tekanan pelumasan masih dalam proses mencapai kondisi kerja.

Akibatnya, sejumlah komponen mesin membutuhkan perlindungan ekstra agar tidak mengalami gesekan berlebihan.

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Dikutip dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, terdapat 11 kebiasaan keliru saat menghidupkan mobil yang berpotensi mempercepat kerusakan mesin.

Jika terus dilakukan, kebiasaan tersebut dapat memengaruhi performa kendaraan sekaligus memperpendek usia pakai sejumlah komponen.

Berikut 11 kesalahan saat menyalakan mobil yang sebaiknya mulai dihindari pemilik kendaraan.

1. Menyalakan Mobil dengan Kondisi Aki Lemah

Kondisi aki menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses menghidupkan mesin.