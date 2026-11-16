Daihatsu Taruna Bekas Makin Menarik, Harga Rp30 Jutaan Sudah Dapat SUV 7 Penumpang

RADAR BOGOR – Mencari mobil bekas dengan karakter tangguh seperti Daihatsu Terios atau Toyota Rush, tetapi memiliki harga lebih terjangkau dan desain klasik khas era 1990-an? Daihatsu Taruna bisa menjadi salah satu pilihan menarik untuk dipertimbangkan.

Daihatsu Taruna yang pernah menjadi andalan Daihatsu di Indonesia ini merupakan pendahulu Terios dan Rush.

Meski usianya sudah cukup tua, Daihatsu Taruna masih memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari mesin yang relatif mudah dirawat, ketersediaan suku cadang melimpah, hingga kemampuan melibas jalanan menanjak berkat sistem penggerak roda belakang.

Advertisement Menariknya, harga bekas Daihatsu Taruna saat ini berada di kisaran Rp30 juta hingga Rp70 jutaan, bergantung pada tahun produksi dan kondisi kendaraan.

Dikutip dari kanal YouTube Wahyu Ekoo, nama Daihatsu Taruna sebenarnya hanya digunakan untuk pasar Indonesia.

Sementara di negara asalnya, Jepang, mobil ini dikenal sebagai Daihatsu Terios dan dipasarkan oleh Toyota dengan nama Toyota Cami.

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Model tersebut juga hadir di sejumlah negara dengan identitas berbeda. Di India, mobil ini dikenal sebagai Premier Rio, sedangkan di Malaysia menggunakan nama Perodua Kembara. Adapun di China, kendaraan serupa dipasarkan dengan nama Zotye Nomad atau Zotye Hunter.

Khusus untuk Indonesia, Daihatsu melakukan sejumlah penyesuaian desain dan konfigurasi kendaraan agar sesuai dengan karakteristik konsumen lokal.

Jika versi aslinya merupakan SUV dengan konfigurasi lima penumpang, Taruna yang dipasarkan di Indonesia mendapatkan tambahan kapasitas hingga tujuh orang.

Penyesuaian ini bukan tanpa alasan. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki budaya kekeluargaan yang kuat, termasuk tradisi mudik setiap tahun. Pada masa itu, mobil dengan kapasitas penumpang besar menjadi kebutuhan banyak keluarga.