Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otomotif

Daihatsu Taruna Bekas Makin Menarik, Harga Rp30 Jutaan Sudah Dapat SUV 7 Penumpang

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Tampilan Daihatsu Taruna. (Foto : google)
Tampilan Daihatsu Taruna. (Foto : google)

Advertisement

RADAR BOGOR – Mencari mobil bekas dengan karakter tangguh seperti Daihatsu Terios atau Toyota Rush, tetapi memiliki harga lebih terjangkau dan desain klasik khas era 1990-an? Daihatsu Taruna bisa menjadi salah satu pilihan menarik untuk dipertimbangkan.

Daihatsu Taruna yang pernah menjadi andalan Daihatsu di Indonesia ini merupakan pendahulu Terios dan Rush. 

Meski usianya sudah cukup tua, Daihatsu Taruna masih memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari mesin yang relatif mudah dirawat, ketersediaan suku cadang melimpah, hingga kemampuan melibas jalanan menanjak berkat sistem penggerak roda belakang.

Advertisement

Menariknya, harga bekas Daihatsu Taruna saat ini berada di kisaran Rp30 juta hingga Rp70 jutaan, bergantung pada tahun produksi dan kondisi kendaraan.

Dikutip dari kanal YouTube Wahyu Ekoo, nama Daihatsu Taruna sebenarnya hanya digunakan untuk pasar Indonesia.

Sementara di negara asalnya, Jepang, mobil ini dikenal sebagai Daihatsu Terios dan dipasarkan oleh Toyota dengan nama Toyota Cami.

Advertisement

Baca Juga: Dulu Keliling Pukul Piring di Tenjo Bogor, Kini Bakso Malingping Mamah Ani Diburu Pembeli

Model tersebut juga hadir di sejumlah negara dengan identitas berbeda. Di India, mobil ini dikenal sebagai Premier Rio, sedangkan di Malaysia menggunakan nama Perodua Kembara. Adapun di China, kendaraan serupa dipasarkan dengan nama Zotye Nomad atau Zotye Hunter.

Khusus untuk Indonesia, Daihatsu melakukan sejumlah penyesuaian desain dan konfigurasi kendaraan agar sesuai dengan karakteristik konsumen lokal.

Jika versi aslinya merupakan SUV dengan konfigurasi lima penumpang, Taruna yang dipasarkan di Indonesia mendapatkan tambahan kapasitas hingga tujuh orang.

Penyesuaian ini bukan tanpa alasan. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki budaya kekeluargaan yang kuat, termasuk tradisi mudik setiap tahun. Pada masa itu, mobil dengan kapasitas penumpang besar menjadi kebutuhan banyak keluarga.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Daihatsu Terios 2013 Disulap Jadi Mobil Ceper Ekstrem, Gardan Toyota Cressida Bikin Melongo

Daihatsu Terios 2013 Disulap Jadi Mobil Ceper Ekstrem, Gardan Toyota Cressida Bikin Melongo

Daihatsu Terios 2013 dimodifikasi ekstrem bergaya stance dengan camber minus 14, suspensi udara, gardan Toyota Cressida, dan interior BMW F1

Daihatsu Taft GT 1985 Direstorasi Total, Jok Recaro Original hingga Spion Innova Jadi Daya Tarik

Daihatsu Taft GT 1985 Direstorasi Total, Jok Recaro Original hingga Spion Innova Jadi Daya Tarik

Daihatsu Taft GT 1985 direstorasi total dengan jok Recaro original, spion elektrik Innova, dan mesin diesel legendaris. Simak detailnya!

Daihatsu Ceria: Mobil Mungil JDM Hemat BBM, Harga Mulai 20 Jutaan

Daihatsu Ceria: Mobil Mungil JDM Hemat BBM, Harga Mulai 20 Jutaan

Simak sejarah, desain, mesin 850 cc, interior, rasa berkendara, harga, dan pajak Daihatsu Ceria, hatchback JDM mungil yang irit dan murah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer