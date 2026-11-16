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Otomotif

Suzuki Carry Minivan 2026: Mesin 1.500 cc, Kapasitas 10 Orang, Ini Perkiraan Harganya

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Penulis: Yosep Awaludin
Tampilan Suzuki Carry Minivan 2026. (Foto : YouTube AutoCar Go)
Tampilan Suzuki Carry Minivan 2026. (Foto : YouTube AutoCar Go)

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RADAR BOGOR – Suzuki Carry selama ini dikenal sebagai kendaraan niaga yang memiliki kemampuan angkut dan daya tahan untuk menunjang berbagai kebutuhan usaha.

Namun, bagaimana jika kendaraan andalan tersebut hadir dalam bentuk minivan dengan kabin luas yang bisa dimanfaatkan untuk mengangkut keluarga maupun mendukung bisnis transportasi?

Suzuki Carry Minivan 2026 menjadi salah satu model yang menarik perhatian karena menawarkan konsep kendaraan multifungsi.

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Mobil ini digambarkan memiliki ruang kabin lapang, mesin berkapasitas besar, konsumsi bahan bakar yang diklaim efisien, serta harga yang relatif terjangkau.

Dengan desain yang mengutamakan kepraktisan, kendaraan ini berpotensi menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan mobil untuk membawa banyak penumpang sekaligus barang bawaan.

Lantas, apa saja keunggulan Suzuki Carry Minivan 2026 dan berapa kisaran harganya? Berikut ulasan yang dirangkum dari kanal YouTube AutoCar Go.

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Desain Suzuki Carry Minivan 2026 Sederhana dan Fungsional

Suzuki Carry Minivan 2026 mengusung konsep desain yang lebih menitikberatkan pada fungsi dibandingkan tampilan mewah.

Bagian depannya tetap mempertahankan identitas khas Suzuki Carry dengan karakter bodi kokoh dan mudah dikenali.

Lampu utama dirancang untuk memberikan penerangan yang optimal ketika kendaraan digunakan pada malam hari.

Sementara itu, desain gril depan dibuat sederhana dengan sentuhan tampilan yang memberikan kesan modern.

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Editor : Yosep Awaludin
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