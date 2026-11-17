RADAR BOGOR – Toyota Kijang Kapsul dikenal sebagai mobil keluarga yang identik dengan desain sederhana, kabin lega, dan mesin tangguh.

Namun, di tangan Om Gagah dari Satinggil Motoring Supplies, Toyota Kijang Kapsul Diesel LSX lansiran 1997 berhasil bertransformasi menjadi mobil modifikasi bergaya Amerika Serikat yang tampil unik sekaligus tetap fungsional untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Berbeda dari kebanyakan modifikasi Toyota Kijang Kapsul yang mengusung aliran Jepang maupun Eropa, mobil ini justru mengadopsi karakter American Car Culture.

Advertisement Perpaduan desain khas mobil pekerja Amerika, nuansa balap klasik, serta pemanfaatan teknologi 3D printing membuat tampilannya jauh dari kesan Kijang standar.

Ketertarikan Om Gagah terhadap kultur otomotif Amerika ternyata sudah tumbuh sejak masa kecil.

Berbagai majalah otomotif menjadi sumber inspirasi yang membentuk seleranya hingga akhirnya memutuskan mengambil jalur modifikasi yang belum terlalu banyak digarap di Indonesia.

Inspirasi desainnya banyak mengambil karakter mobil pekerja dan kendaraan sport Amerika era 1990-an.

Beberapa model yang menjadi referensi di antaranya Dodge Ram SST dan Dodge Durango varian Shelby.

Toyota Kijang Kapsul dipilih bukan tanpa pertimbangan. Selain dikenal memiliki daya tahan yang baik, mobil produksi Toyota juga didukung ketersediaan suku cadang yang relatif mudah ditemukan.

Varian diesel sengaja menjadi pilihan karena karakter mesin yang menghasilkan suara dan getaran khas kendaraan pekerja keras.