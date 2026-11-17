RADAR BOGOR – Royal Enfield membuat gebrakan di ajang pameran otomotif EICMA 2026 di Milan, Italia, dengan memperkenalkan Continental GT 750.

Motor bergaya cafe racer tersebut hadir membawa mesin parallel-twin berkapasitas 743 cc.

Sekaligus menandai langkah baru pabrikan asal India itu dalam mengembangkan jajaran sepeda motor bermesin 750 cc.

Advertisement Dikutip dari kanal YouTube @gravelandroad, Continental GT 750 mengusung sejumlah pembaruan mulai dari sektor mesin, desain bodi, komponen kaki-kaki, hingga teknologi panel instrumen.

Model terbaru ini sekaligus melanjutkan perjalanan keluarga Continental GT yang selama ini identik dengan desain klasik, karakter sporty, serta posisi berkendara khas cafe racer.

Melalui kapasitas mesin yang lebih besar, Royal Enfield berupaya menghadirkan pengalaman berkendara dengan performa lebih tinggi tanpa meninggalkan identitas klasik yang menjadi ciri khas lini Continental GT.

Mesin Parallel-Twin 743 cc Jadi Andalan

Salah satu perubahan paling menonjol pada Royal Enfield Continental GT 750 terletak pada sektor dapur pacu.

Motor ini dibekali mesin dua silinder parallel-twin berkapasitas 743 cc yang juga menjadi basis pengembangan mesin Himalayan 750.

Meski menggunakan basis mesin yang sama, Royal Enfield menyebut unit penggerak pada Continental GT 750 telah mendapatkan sejumlah peningkatan atau uprated engine.

Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menghasilkan karakter yang lebih sesuai dengan kebutuhan motor cafe racer.