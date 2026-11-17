RADAR BOGOR – Motor bebek Honda tiba-tiba mogok dan tidak bisa dihidupkan meski sudah berulang kali diengkol? Jangan buru-buru mengganti CDI, koil, atau komponen pengapian lainnya.

Sebab, ada kerusakan pada bagian mekanis yang kerap luput dari pemeriksaan, yakni pasak spi rotor magnet yang patah.

Masalah ini bisa dialami sejumlah motor bebek Honda, seperti Astrea Grand, Honda Supra, hingga Honda Legenda.

Advertisement Gejalanya cukup membingungkan karena busi terkadang masih mampu mengeluarkan percikan api berwarna biru ketika diperiksa di luar mesin.

Namun, munculnya api pada busi bukan berarti sistem pengapian bekerja dengan sempurna.

Selain menghasilkan percikan, pengapian juga harus berlangsung pada waktu yang tepat agar pembakaran di dalam ruang mesin berjalan normal.

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Salah satu penyebab terganggunya proses tersebut adalah patahnya pasak spi pada rotor magnet yang terpasang di ujung poros engkol atau kruk as.

Kanal YouTube Roni Motor 354 pernah membagikan pengalaman memperbaiki motor bebek Honda yang mengalami mogok akibat kerusakan komponen kecil tersebut.

Untuk memahami penyebabnya, berikut penjelasan mengenai fungsi spi magnet, faktor kerusakan, hingga cara menggantinya.

1. Motor Tidak Bisa Hidup Meski Busi Masih Memercikkan Api

Ketika motor mendadak mati dan tidak bisa dinyalakan kembali, sistem pengapian biasanya menjadi bagian pertama yang diperiksa.