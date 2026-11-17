RADAR BOGOR – Kehadiran Ford Bronco Raptor di Indonesia menjadi sorotan di tengah pasar otomotif Tanah Air.

SUV offroad berperforma tinggi yang dikenal sebagai varian paling ekstrem dalam keluarga Ford Bronco tersebut dilaporkan sudah mengaspal di Indonesia melalui jalur Importir Umum (IU).

Menariknya, mobil eksotis ini dikabarkan baru tersedia sebanyak dua unit di seluruh Indonesia, sehingga menjadikannya salah satu kendaraan koleksi yang sangat langka dan memiliki nilai prestise tersendiri.

Advertisement Ford Bronco sendiri memiliki perjalanan sejarah panjang di industri otomotif dunia.

Model legendaris ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada 1966 sebagai SUV berukuran penuh atau full-size sport utility vehicle.

Namun, perjalanan produksinya harus berakhir pada 1996 seiring perubahan tren dan kebutuhan pasar otomotif.

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Setelah vakum selama 25 tahun, Ford akhirnya menghidupkan kembali nama Bronco pada 2021.

Generasi keenam tersebut hadir untuk menjawab kerinduan penggemar terhadap SUV bergaya klasik yang mengusung sentuhan nostalgia.

Kali ini, dimensinya berubah menjadi SUV kelas menengah atau mid-size yang diposisikan sebagai pesaing kuat Jeep Wrangler.

Di antara seluruh keluarga Bronco, varian Raptor menempati kasta tertinggi dengan kemampuan yang jauh melampaui versi reguler maupun Wildtrak.