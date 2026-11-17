RADAR BOGOR – Bunyi berdecit dari bagian suspensi belakang Honda CB150R Streetfire saat melintasi jalan bergelombang sering kali menjadi masalah yang mengganggu kenyamanan berkendara.

Suara khas ngik-ngik yang muncul ketika suspensi bekerja bahkan kerap membuat pemilik motor mengira monoshock sudah rusak dan harus segera diganti.

Namun, jangan terburu-buru membeli monoshock baru. Pasalnya, suara berdecit tersebut belum tentu berasal dari komponen peredam kejut.

Advertisement Salah satu penyebab yang sering luput dari pemeriksaan adalah sambungan pro-link yang mulai kering, kotor, atau mengalami korosi akibat paparan air dan debu jalanan.

Kondisi tersebut membuat komponen logam pada sistem penghubung suspensi saling bergesekan sehingga menimbulkan suara berisik ketika motor melewati permukaan jalan yang tidak rata.

Melalui kanal YouTube agus MV, dibagikan tutorial memperbaiki bunyi berdecit pada suspensi belakang Honda CB150R Streetfire.

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Dari hasil pemeriksaan, sumber suara ternyata berasal dari bantalan pro-link yang berkarat akibat sering terkena air dan kotoran.

Lantas, bagaimana cara mengatasinya tanpa harus langsung mengganti monoshock? Berikut penyebab dan tahapan perbaikannya.

1. Bunyi Ngik-Ngik Tidak Selalu Menandakan Monoshock Rusak

Banyak pemilik Honda CB150R Streetfire menganggap suara decitan dari bagian belakang motor sebagai indikasi kerusakan monoshock.

Padahal, bunyi tersebut juga bisa muncul akibat masalah pada komponen penghubung suspensi.