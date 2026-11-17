RADAR BOGOR – Persaingan motor adventure kelas menengah semakin menarik setelah pabrikan asal Prancis, Sherco, memperkenalkan model terbarunya, Sahara 450, di ajang EICMA 2026 yang berlangsung di Milan, Italia.

Motor ini menjadi gebrakan baru Sherco karena selama ini merek tersebut lebih identik dengan kendaraan enduro, trial, dan rally raid.

Sherco Sahara 450 hadir dengan konsep motor adventure bergaya rally yang memadukan kemampuan menjelajah medan offroad dan kenyamanan untuk perjalanan jarak jauh.

Advertisement Tampilannya terlihat agresif melalui penggunaan windshield tinggi, bodi ramping, serta konfigurasi roda depan 21 inci dan belakang 18 inci.

Dikutip dari kanal YouTube @PeakMotorcycles, pengembangan Sahara 450 juga tidak lepas dari pengalaman Sherco di dunia kompetisi rally raid, termasuk ajang bergengsi Dakar Rally.

Kehadiran model ini sekaligus memperlihatkan keseriusan Sherco untuk memasuki pasar motor adventure kelas menengah dengan menawarkan konfigurasi mesin dua silinder yang berbeda dari karakter produk off-road mereka sebelumnya.

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Mengandalkan Mesin Parallel-Twin 449,5 cc

Salah satu daya tarik utama Sherco Sahara 450 terletak pada sektor dapur pacunya.

Berbeda dari sejumlah motor enduro Sherco yang selama ini mengandalkan mesin satu silinder, model adventure terbaru ini menggunakan konfigurasi parallel-twin.

Mesin berkapasitas 449,5 cc tersebut sudah dilengkapi sistem pendingin cairan dan teknologi DOHC.

Berdasarkan spesifikasi awal yang beredar di sejumlah media otomotif, tenaga maksimalnya diklaim mencapai 47,5 HP.