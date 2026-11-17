RADAR BOGOR – Motor bebek seperti Honda Astrea Grand dan Honda Supra mengalami getaran kasar atau gredek ketika mulai berakselerasi? Jangan buru-buru menyimpulkan masalah berasal dari mesin.

Gangguan pada motor bebek tersebut bisa saja dipicu oleh mangkok ganda atau tromol kopling sentrifugal yang sudah mengalami keausan.

Kerusakan pada komponen ini biasanya ditandai dengan permukaan bagian dalam mangkok yang tidak lagi rata, bahkan membentuk cekungan menyerupai gentong.

Advertisement Kondisi tersebut membuat sepatu kampas kopling kesulitan mencengkeram permukaan tromol secara maksimal.

Akibatnya, tenaga mesin tidak tersalurkan secara optimal menuju transmisi. Pengendara pun akan merasakan tarikan motor tersendat, muncul getaran saat awal berjalan, hingga mesin terasa meraung ketika kendaraan dipacu melewati tanjakan.

Melalui kanal YouTube herjuna Daffa 04, diperlihatkan cara menangani mangkok ganda motor bebek yang mengalami keausan atau dikenal dengan istilah gentong.

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Salah satu metode yang ditunjukkan adalah mengikis permukaan tromol menggunakan gerinda tangan bermata amplas agar kembali lebih rata tanpa langsung mengganti komponen.

Lantas, apa penyebab mangkok ganda mengalami keausan dan bagaimana tahapan memperbaikinya? Berikut ulasannya.

1. Mangkok Ganda Aus Bisa Membuat Tarikan Motor Gredek

Mangkok ganda merupakan bagian penting dari sistem kopling sentrifugal pada sepeda motor bebek.

Komponen ini bertugas menerima cengkeraman sepatu kampas untuk meneruskan putaran mesin menuju sistem transmisi.