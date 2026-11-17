RADAR BOGOR – Membersihkan bagian dalam mesin mobil menggunakan metode flushing oli ternyata tidak selalu memberikan manfaat seperti yang dibayangkan.

Meski kerap ditawarkan bengkel untuk mengangkat kerak dan kotoran, prosedur ini justru berpotensi menimbulkan masalah apabila dilakukan pada mesin yang kondisinya sudah mengalami keausan.

Flushing oli merupakan proses pembersihan bagian dalam mesin menggunakan cairan khusus yang mengandung bahan deterjen dan solven kimia aktif.

Advertisement Cairan tersebut bekerja melarutkan endapan oli, kerak, hingga sludge yang menempel pada komponen mesin.

Namun, proses pembersihan secara agresif perlu dilakukan dengan pertimbangan matang.

Terutama pada kendaraan berusia tua yang memiliki riwayat pemakaian panjang dan kondisi internal mesin tidak lagi sempurna.

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Berdasarkan ulasan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, penggunaan cairan flushing tanpa pemeriksaan terlebih dahulu dapat memunculkan sejumlah risiko.

Mulai dari terbukanya celah akibat endapan yang terangkat, penyumbatan jalur pelumasan, hingga kerusakan komponen internal mesin.

Lantas, apa saja bahaya flushing oli yang perlu diketahui pemilik mobil? Berikut penjelasannya.

1. Berisiko Membuka Celah pada Mesin yang Sudah Aus

Salah satu risiko penggunaan cairan flushing oli terdapat pada mesin kendaraan yang sudah berumur dan mengalami keausan akibat pemakaian bertahun-tahun.