RADAR BOGOR – Persaingan SUV kompak di Indonesia semakin menarik dengan kehadiran Geely Coolray yang menawarkan kombinasi mesin bensin turbo bertenaga, desain sporty, serta fitur keselamatan modern.

Menariknya, Geely Coolray mobil asal pabrikan Tiongkok ini tetap mengandalkan mesin pembakaran internal konvensional di tengah tren elektrifikasi yang semakin berkembang.

Geely Coolray hadir sebagai pilihan bagi konsumen yang masih menginginkan sensasi berkendara menggunakan mesin bensin tanpa harus bergantung pada infrastruktur pengisian baterai kendaraan listrik.

Advertisement Mengusung mesin 1.500 cc turbo, SUV ini mampu menghasilkan tenaga hingga 174 daya kuda dengan torsi puncak 250 Nm.

Mobil yang didatangkan secara utuh atau Completely Built Up (CBU) dari Malaysia ini memiliki hubungan erat dengan Proton X50.

Keduanya menggunakan basis pengembangan yang berkaitan dan memiliki sejumlah kesamaan dalam rancangan kendaraan.

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Di pasar Indonesia, Geely Coolray diposisikan untuk bersaing dengan sejumlah SUV kompak bermesin turbo, seperti Chery Omoda 5 GT dan Hyundai Creta N Line Turbo.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah harga jualnya yang cukup agresif. Geely Coolray dipasarkan mulai Rp333 jutaan untuk tipe standar, sedangkan varian tertinggi atau flagship dibanderol sekitar Rp370 jutaan.

Dengan banderol tersebut, Coolray mencoba menawarkan alternatif SUV bermesin turbo dengan kelengkapan fitur yang menarik tanpa harus mengeluarkan anggaran hingga Rp400 juta.

Desain Eksterior Sporty dengan Tampilan Berotot

Dari segi penampilan, Geely Coolray mengusung desain eksterior yang memperlihatkan karakter sporty dan atletis.