RADAR BOGOR – KTM kembali menyempurnakan motor naked andalannya, 1390 Super Duke R EVO, untuk model tahun 2027.

Dijuluki The Beast, motor berperforma tinggi ini mendapatkan sejumlah peningkatan pada sektor teknologi, pengereman, hingga pilihan warna baru, tanpa mengubah karakter agresif yang selama ini menjadi identitasnya.

Pembaruan paling menonjol terlihat pada bagian kokpit melalui penggunaan layar sentuh TFT berukuran 8,8 inci.

Advertisement Panel instrumen anyar tersebut menggantikan layar generasi sebelumnya dan dibekali sejumlah fitur tambahan, termasuk sistem navigasi yang dapat digunakan secara offline.

Tak hanya itu, KTM juga memperbarui komponen pengereman depan dengan kaliper Brembo HyPure.

Sistem pengaturan mode berkendara turut disempurnakan agar pengendara lebih mudah menyesuaikan karakter motor sesuai kondisi jalan dan kebutuhan.

Advertisement Baca Juga: Operasi Zebra 2026 Digelar hingga 29 November, Ini 13 Sasaran Pelanggar dan Dendanya

Layar TFT 8,8 Inci Dibekali Navigasi Offline

Sektor panel instrumen menjadi salah satu bagian yang memperoleh perubahan signifikan pada KTM 1390 Super Duke R EVO 2027. Motor ini kini menggunakan layar TFT 8,8 inci dengan teknologi layar sentuh.

Permukaan layar dilapisi kaca yang dirancang untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap goresan sekaligus mengurangi pantulan cahaya.

Dengan begitu, informasi pada dashboard diharapkan tetap mudah dibaca ketika motor digunakan dalam berbagai kondisi pencahayaan.

KTM juga merancang ulang struktur menu agar pengendara lebih praktis dalam mengakses berbagai pengaturan kendaraan.