RADAR BOGOR – Pandangan pengemudi bisa terganggu ketika kaca mobil tiba-tiba dipenuhi embun, terutama saat hujan deras atau ketika suhu udara malam terasa dingin.

Masalahnya, embun yang muncul pada permukaan luar kaca terkadang sulit diatasi meskipun AC sudah dinyalakan dan wiper berkali-kali dioperasikan.

Berdasarkan penjelasan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, salah satu faktor yang diduga memicu kondisi tersebut adalah keluarnya hawa panas dari ruang mesin menuju area kaca depan.

Advertisement Ketika udara panas bertemu dengan permukaan kaca yang lebih dingin akibat hujan atau suhu lingkungan rendah, embun dapat terbentuk di bagian luar kaca.

Pada mobil dengan kondisi karet dan celah bodi yang masih rapat, hawa panas dari ruang mesin semestinya tidak mudah keluar menuju area tersebut.

Namun, seiring bertambahnya usia kendaraan, sejumlah komponen karet bisa mengalami perubahan kondisi.

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Karet kap mesin maupun karet pelipit pada list kaca depan berpotensi mengeras, menyusut, atau merenggang.

Akibatnya, celah yang terbentuk memungkinkan udara panas dari ruang mesin lebih mudah keluar dan menyebar ke sekitar kaca depan.

Cara Mengatasi Embun dengan Selang Kobra

Salah satu trik sederhana yang dijelaskan dalam panduan tersebut adalah memanfaatkan selang bangunan berbahan lentur, seperti selang kobra, untuk membantu mengembalikan bentuk karet kap mesin.

Sebelum memulai, siapkan selang dengan panjang sekitar dua meter. Selanjutnya, masukkan selang secara perlahan ke bagian rongga karet kap mesin.