RADAR BOGOR – Siapa sangka Toyota Avanza yang selama ini dikenal sebagai mobil keluarga sejuta umat bisa berubah menjadi monster berperforma tinggi.

Ya, sebuah Toyota Avanza lansiran 2013 milik Babang Leo, pengusaha asal Medan, sukses mencuri perhatian dunia modifikasi otomotif berkat transformasi ekstrem yang menggabungkan performa mesin, teknologi, dan estetika.

Proyek modifikasi Toyota Avanza garapan rumah modifikasi AG Tuned di bawah komando Mas Awan tersebut tidak sekadar mengubah tampilan eksterior dan interior.

Advertisement Jantung pacu standar berkapasitas 1.300 cc tetap dipertahankan, tetapi mendapat rombakan menyeluruh dengan penambahan turbocharger dan komponen internal khusus untuk menghasilkan tenaga jauh lebih besar.

Karya modifikasi yang dikerjakan dengan detail tinggi ini pun berhasil mencatatkan prestasi di ajang Indonesia Modification Expo (IMX).

Toyota Avanza tersebut sukses membawa pulang penghargaan Best Engine sekaligus masuk dalam jajaran Top 5 Ultimate Builder, salah satu pencapaian bergengsi di dunia modifikasi Tanah Air.

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Eksterior Toyota Avanza Tampil Eksklusif dengan Panoramic Roof Mini Cooper

Perubahan pada Toyota Avanza 2013 ini langsung terlihat dari tampilan luarnya. Mobil yang sebelumnya identik sebagai kendaraan keluarga untuk aktivitas sehari-hari tersebut kini memiliki karakter berbeda dengan sentuhan modifikasi yang sangat detail.

Seluruh bodi mendapatkan balutan cat kustom berwarna abu-abu kehijauan. Nuansanya menyerupai warna Millennium Jade yang memberikan kesan elegan sekaligus eksklusif.

Salah satu bagian yang mencuri perhatian adalah atap mobil. AG Tuned melakukan modifikasi dengan mencangkokkan panoramic roof milik Mini Cooper. Pemasangannya dibuat presisi agar menyatu dengan desain bodi Avanza.

Urusan kaki-kaki juga tidak luput dari rombakan. Mobil ini mengandalkan sistem suspensi udara atau air suspension yang memungkinkan bodi turun mendekati permukaan aspal.