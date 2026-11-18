RADAR BOGOR – Kondisi mesin mobil yang mulai mengalami masalah sebenarnya bisa dikenali sejak dini tanpa harus langsung membawanya ke bengkel.

Ada sejumlah tanda sederhana yang dapat diperhatikan pemilik kendaraan, mulai dari lampu indikator oli di dashboard hingga kondisi sirkulasi pelumas ketika mesin dinyalakan.

Oli mesin memiliki peran penting dalam menjaga kinerja kendaraan. Selain melumasi komponen internal agar tidak mengalami gesekan berlebihan, cairan pelumas ini juga membantu menyerap sekaligus meredam panas yang muncul selama mesin bekerja.

Advertisement Mengutip panduan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, terdapat beberapa pemeriksaan sederhana untuk mengetahui apakah sistem pelumasan mesin mobil masih bekerja dengan baik.

Pemeriksaan tersebut bisa dilakukan dengan memperhatikan indikator dashboard, mengamati cipratan oli, hingga mengecek hembusan udara dari lubang dipstick.

Lantas, bagaimana cara mengetahui kondisi mesin mobil masih sehat atau justru mulai mengalami gangguan? Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan pemilik kendaraan.

Advertisement Baca Juga: Teh Hijau Bisa Bantu Kesehatan Usus, Tapi Hindari Minum di Waktu Ini

1. Periksa Lampu Indikator Oli di Dashboard

Langkah pertama untuk mengetahui kondisi sistem pelumasan mesin mobil adalah memperhatikan lampu indikator oli pada dashboard.

Ketika kunci kontak diputar ke posisi ON sebelum mesin dinyalakan, lampu indikator oli memang seharusnya menyala. Kondisi tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan awal sistem kendaraan.

Namun, setelah mesin hidup, lampu indikator oli normalnya akan langsung padam. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah mendeteksi tekanan oli yang memadai.

Sebaliknya, apabila lampu indikator oli tetap menyala meskipun mesin sudah bekerja, pengemudi perlu mewaspadainya.