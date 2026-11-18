RADAR BOGOR – Industri sepeda motor listrik terus menghadirkan inovasi dengan desain yang semakin berani dan futuristis.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah Real Motors Project Ares, motor listrik bergaya neo-cafe racer asal Amerika Serikat yang menawarkan perpaduan teknologi modern dengan karakter motor konvensional.

Bukan sekadar mengandalkan tampilan futuristis, Project Ares juga dibekali performa yang mengesankan.

Advertisement Dalam spesifikasi prototipenya, motor ini diklaim mampu menghasilkan tenaga hingga 101 HP, torsi 1.000 Nm pada roda belakang, serta kecepatan maksimum sekitar 192 kilometer per jam.

Dikutip dari kanal YouTube @PowerByPaul, Real Motors mengembangkan Project Ares dengan pendekatan yang disebut Electric Analogue.

Konsep tersebut menggabungkan teknologi penggerak listrik dengan sensasi berkendara yang tetap mempertahankan karakter mekanis seperti sepeda motor tradisional.

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Desainnya pun tampil berbeda dibandingkan motor listrik pada umumnya. Bodi dengan lekukan bersudut tajam, penggunaan panel transparan, hingga sejumlah komponen kelistrikan yang sengaja diperlihatkan menciptakan tampilan seperti kendaraan dari film fiksi ilmiah.

Motor Listrik Real Motors Project Ares Punya Tenaga 101 HP

Salah satu keunggulan yang ditawarkan Project Ares terletak pada sektor penggerak.

Real Motors membekali motor listrik ini dengan teknologi Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) atau motor sinkron magnet permanen.

Berdasarkan spesifikasi prototipe, sistem penggerak tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 101 HP.