RADAR BOGOR – Toyota Hilux keluaran 2018 ini membuktikan bahwa usia kendaraan bukan penghalang untuk tampil modern dan mewah.

Pikap kabin ganda yang sebelumnya berada dalam kondisi kusam dengan sejumlah kerusakan itu, berhasil berubah total setelah menjalani proses restorasi dan modifikasi bodi di bengkel Garudajaya Modifikasi.

Mobil milik seorang konsumen asal Garut itu kini memiliki tampilan menyerupai Toyota Hilux Travo atau varian GR Sport generasi terbaru.

Advertisement Perombakan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bagian wajah, panel bodi belakang, komponen eksterior, hingga pembenahan instalasi kelistrikan yang sebelumnya tidak tertata.

Proyek ini menjadi contoh bagaimana paket aftermarket yang tepat dapat memberikan tampilan baru pada kendaraan lama tanpa harus membeli unit keluaran terbaru.

Selain mengejar penampilan, proses restorasi juga memperhatikan aspek fungsionalitas dan keamanan kendaraan.

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Toyota Hilux 2018 Direstorasi, Kondisi Awal Memprihatinkan

Sebelum menjalani perombakan, Toyota Hilux tersebut datang ke bengkel dengan kondisi yang cukup memprihatinkan.

Modifikasi terdahulu yang dikerjakan kurang rapi membuat sejumlah bagian eksterior terlihat berantakan.

Beberapa komponen bodi bahkan hanya direkatkan menggunakan lakban karena pemasangannya tidak sempurna.

Talang air juga sudah berubah warna menjadi kekuningan, sementara penutup gagang pintu berbahan krom dengan kualitas kurang baik justru membuat tampilan mobil kehilangan kesan elegan.