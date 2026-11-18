RADAR BOGOR – Mobil yang mendadak tidak bisa dihidupkan meski kunci kontak sudah diputar tentu dapat mengganggu aktivitas, terutama ketika pengemudi sedang terburu-buru.

Salah satu gejala yang kerap muncul adalah suara cetek-cetek dari area mesin saat tombol atau kunci starter diaktifkan.

Kondisi tersebut umumnya berkaitan dengan gangguan pada dua komponen penting, yaitu aki dan dinamo starter.

Advertisement Namun, pemilik kendaraan sebaiknya tidak langsung mengganti salah satunya sebelum mengetahui sumber masalah yang sebenarnya.

Berdasarkan panduan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, pemeriksaan awal dapat dilakukan dengan mengamati kondisi kelistrikan mobil.

Langkah pertama, putar kunci kontak ke posisi ON dengan posisi transmisi berada di netral, kemudian perhatikan nyala lampu indikator pada dashboard.

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Jika lampu indikator terlihat terang dan normal, pemeriksaan bisa dilanjutkan dengan mencoba beberapa perangkat kelistrikan.

Di antaranya membunyikan klakson, mengaktifkan wiper, mengoperasikan power window, hingga menyalakan lampu utama.

Apabila seluruh perangkat tersebut masih berfungsi dengan baik, seperti klakson yang tetap nyaring dan lampu yang menyala terang, kondisi aki kemungkinan masih cukup baik.

Dengan demikian, gangguan pada sistem starter, khususnya dinamo starter, patut dicurigai sebagai penyebab mobil tidak mau menyala.