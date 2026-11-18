RADAR BOGOR – Kehilangan tenaga dorong ketika melibas jalur berlumpur menjadi salah satu masalah yang bisa dialami pengendara motor trail.

Kondisi semakin membingungkan ketika mesin terdengar meraung dan putaran roda terus meningkat, tetapi ban belakang justru tidak mampu memberikan dorongan maksimal ke permukaan tanah.

Gejala tersebut dapat terjadi pada berbagai motor trail, mulai dari Kawasaki KLX, Honda CRF, hingga Yamaha WR.

Advertisement Pengendara biasanya langsung mencurigai kopling yang selip atau rantai roda bermasalah.

Namun, ada kemungkinan lain yang perlu diperhatikan, yakni ban luar yang mengalami pergeseran pada dudukan velg.

Masalah ini salah satunya dipicu kebiasaan mengurangi tekanan angin ban untuk meningkatkan cengkeraman ketika melewati medan tanah.

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Tekanan yang terlalu rendah dapat mengurangi daya jepit antara ban dan velg. Akibatnya, ban luar berisiko bergeser saat menerima hentakan torsi mesin.

Melalui kanal YouTube BMC bowo motor channel, dibagikan tutorial pemasangan stopper ban atau rim lock untuk motor trail.

Komponen tersebut berfungsi menahan posisi ban luar agar tidak berputar sendiri pada velg ketika roda menerima beban dan torsi besar.

Berikut penjelasan mengenai penyebab ban bergeser, risiko yang ditimbulkan, serta tahapan pemasangan stopper ban pada motor trail.