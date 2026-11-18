RADAR BOGOR — Persaingan di kelas motor supersport bermesin menengah ke atas semakin menarik dengan hadirnya ZXMOTO 820RR.

Motor sport besutan pabrikan asal China ini menawarkan mesin tiga silinder berkapasitas 818,8 cc dengan tenaga maksimum mencapai 135 hp, sekaligus membawa teknologi elektronik yang cukup lengkap.

Dikutip dari kanal YouTube @Igniflux777, ZXMOTO 820RR menjadi salah satu model yang memperlihatkan ambisi pabrikan tersebut untuk bersaing di segmen motor sport berperforma tinggi.

Advertisement Langkah ekspansinya semakin terlihat setelah ZXMOTO memperkenalkan jajaran produknya untuk pasar Eropa dalam pameran EICMA 2026 yang berlangsung di Milan, Italia.

Kehadiran 820RR menarik perhatian karena mengandalkan konfigurasi mesin tiga silinder yang memiliki karakter berbeda dari sejumlah pesaingnya.

Selain menawarkan performa tinggi, motor ini juga dibekali rangka aluminium, suspensi yang dapat disetel, serta sejumlah fitur keselamatan dan elektronik modern.

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Mesin Tiga Silinder 818,8 CC Menghasilkan 135 HP

Daya tarik utama ZXMOTO 820RR terletak pada sektor dapur pacunya. Motor ini mengusung mesin tiga silinder segaris berkapasitas 818,8 cc dengan konstruksi DOHC 12 katup.

Sistem pendingin mesin mengandalkan kombinasi cairan dan oli untuk membantu menjaga temperatur saat motor bekerja.

Dari konfigurasi tersebut, mesin mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 135 hp pada putaran 12.000 rpm.

Sementara itu, torsi puncaknya mencapai 80 Nm pada 9.500 rpm. Seluruh tenaga disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan yang sudah dilengkapi slipper clutch dan quickshifter.