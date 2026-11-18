RADAR BOGOR – Kebiasaan memanaskan mobil matic hingga belasan bahkan puluhan menit sebelum digunakan ternyata tidak selalu diperlukan, terutama pada kendaraan modern yang sudah menggunakan teknologi injeksi dan kontrol elektronik.

Sistem tersebut memungkinkan mesin mobil matic menyesuaikan kebutuhan bahan bakar serta putaran secara otomatis sejak pertama kali dinyalakan.

Sebagian pemilik mobil matic masih menganggap mesin harus dibiarkan menyala cukup lama sebelum kendaraan mulai berjalan.

Advertisement Padahal, kebiasaan tersebut justru berpotensi membuat bahan bakar terbuang percuma apabila tidak disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan.

Berdasarkan penjelasan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, ada sejumlah kebiasaan yang sebaiknya dihindari ketika menyalakan mobil matic pada pagi hari.

Selain memanaskan mesin terlalu lama, pengemudi juga tidak disarankan langsung menginjak pedal gas dalam-dalam saat mesin baru hidup.

Kebiasaan lain yang perlu diperhatikan adalah memindahkan tuas transmisi dari posisi P ke D secara berulang ketika mobil masih diam.

Pengemudi juga sebaiknya tidak langsung memacu kendaraan dengan akselerasi tinggi sebelum mesin dan sistem pelumasan bekerja secara optimal.

Cara yang lebih tepat untuk mengawali perjalanan adalah menyalakan mesin, kemudian memberikan jeda singkat agar oli bersirkulasi dan sistem kendaraan melakukan penyesuaian.

Setelah itu, mobil dapat mulai dijalankan secara perlahan tanpa harus menunggu mesin menyala dalam waktu terlalu lama.