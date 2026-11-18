RADAR BOGOR — Motor listrik berukuran penuh kini mulai menjadi perhatian pabrikan sepeda motor dunia, termasuk Honda.

Salah satu produk yang menandai langkah elektrifikasi tersebut adalah Honda WN7, motor bergaya naked yang menawarkan tenaga puncak 67 hp, torsi besar, serta teknologi pengisian baterai cepat.

Setelah memasuki tahap produksi, Honda WN7 mulai mendapat kesempatan untuk diuji dan diulas oleh sejumlah media otomotif internasional.

Advertisement Dikutip dari kanal YouTube @AutoPOVDrive, motor listrik ini mengandalkan tenaga maksimum 50 kW atau setara sekitar 67 hp, dengan torsi mencapai 100 Nm.

Sumber energinya berasal dari baterai lithium-ion berkapasitas 9,3 kWh. Kombinasi tersebut membuat WN7 menawarkan karakter berkendara yang berbeda dibandingkan sepeda motor bermesin bensin.

Honda berupaya mempertahankan sensasi berkendara motor konvensional melalui desain dan ukuran kendaraan yang familiar, tetapi dengan sistem penggerak listrik.

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Meski memiliki performa menjanjikan, pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana Honda WN7 mampu memenuhi kebutuhan pengendara sehari-hari dan menjadi alternatif motor bensin.

Performa Honda WN7 Setara Motor Bensin Kelas Menengah

Dari sektor dapur pacu, Honda WN7 menggunakan motor listrik berpendingin cairan yang mampu menghasilkan tenaga puncak 50 kW atau sekitar 67 hp.

Torsi maksimumnya mencapai 100 Nm, sehingga karakter akselerasinya dirancang responsif, terutama ketika pengendara membutuhkan tenaga secara spontan.

Namun, tenaga puncak tersebut perlu dibedakan dari keluaran daya kontinu. Untuk versi utamanya, WN7 memiliki tenaga kontinu sebesar 18 kW.