RADAR BOGOR – Kesulitan membuka jok motor ketika hendak mengisi bahan bakar bisa menjadi pengalaman yang menjengkelkan.

Apalagi jika anak kunci sudah diputar, tetapi mekanisme pengunci tidak merespons sehingga tutup tangki bensin tetap tidak bisa dijangkau.

Persoalan tersebut juga dapat terjadi pada sepeda motor bebek, salah satunya Honda Supra X 125 versi karburator.

Advertisement Gejalanya beragam, mulai dari anak kunci yang terasa berat ketika diputar hingga kunci dapat bergerak, tetapi grendel jok tidak ikut terbuka.

Menghadapi kondisi tersebut, pengendara sebaiknya tidak terburu-buru menarik jok dengan paksa.

Tindakan itu justru berpotensi merusak engsel, dudukan pengunci, maupun bagian bodi plastik di sekitarnya.

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Melalui kanal YouTube mojado motor chanel, diperlihatkan salah satu cara darurat untuk membuka jok Honda Supra X 125 yang mengalami kemacetan dengan bantuan obeng pipih.

Tutorial tersebut juga menunjukkan proses pemeriksaan hingga perbaikan komponen yang menyebabkan grendel tidak berfungsi. Berikut penjelasannya.

1. Kunci Jok Mendadak Macet ketika Hendak Mengisi Bensin

Jok motor yang sulit dibuka bisa menjadi kendala serius, terutama ketika pengendara sedang berada di SPBU dan perlu mengakses tutup tangki bahan bakar.

Pada kondisi tertentu, anak kunci terasa sulit diputar. Ada pula kejadian ketika silinder kunci masih bisa bergerak, tetapi tarikan tersebut tidak diteruskan ke mekanisme pengunci jok.