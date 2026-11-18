RADAR BOGOR – Volkswagen mulai mengubah strategi untuk menghadapi ketatnya persaingan mobil listrik dunia.

Pabrikan otomotif asal Jerman tersebut kini semakin serius membidik pasar Tiongkok dengan menghadirkan kendaraan listrik yang dirancang khusus mengikuti kebutuhan konsumen setempat.

Langkah itu diwujudkan melalui peluncuran Volkswagen ID Aura T6 oleh perusahaan patungannya, FAW-Volkswagen.

Advertisement SUV listrik berteknologi cerdas ini langsung menarik perhatian karena menawarkan fitur modern, jarak tempuh hingga 660 kilometer, serta harga yang diklaim sangat kompetitif, mulai dari sekitar Rp284 jutaan.

Kehadiran ID Aura T6 bukan hanya menambah pilihan kendaraan listrik Volkswagen.

Model ini juga menjadi bagian penting dari perubahan strategi perusahaan untuk menghadapi tekanan kompetitor seperti BYD, Geely, hingga Tesla.

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Melalui pendekatan baru tersebut, Volkswagen tidak lagi sekadar mengembangkan kendaraan di Jerman untuk kemudian memasarkannya di Asia.

Perusahaan mulai merancang produk secara khusus di Tiongkok, dengan mempertimbangkan karakteristik dan preferensi konsumen di negara tersebut.

Strategi Baru Volkswagen Berbuah Pesanan Puluhan Ribu Unit

Peluncuran ID Aura T6 menjadi salah satu langkah awal Volkswagen dalam menjalankan strategi Zidan 2.0 atau Intelligent Electric 2.0.

Pendekatan ini menempatkan pasar Tiongkok sebagai pusat pengembangan kendaraan listrik yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.