RADAR BOGOR – Toyota Land Cruiser selama ini dikenal sebagai salah satu SUV premium yang identik dengan kemewahan, prestise, dan ketangguhan di berbagai medan.

Memasuki 2026, reputasi tersebut semakin diperkuat melalui kehadiran Toyota Land Cruiser VX-R Hybrid 2026 atau Seri 300 yang membawa pembaruan signifikan, terutama pada sektor performa dan teknologi elektrifikasi.

Mengutip ulasan kanal YouTube Kendara, SUV andalan Toyota ini menawarkan perpaduan antara kemewahan kelas atas, teknologi hybrid modern, serta kemampuan off-road yang tetap menjadi ciri khas keluarga Land Cruiser.

Advertisement Kehadiran teknologi elektrifikasi membuat kendaraan ini tidak hanya semakin bertenaga, tetapi juga menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik untuk kendaraan berukuran besar.

Berbeda dengan kebanyakan teknologi hybrid yang lebih mengutamakan penghematan bahan bakar, sistem elektrifikasi pada Land Cruiser VX-R Hybrid dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan mesin.

Mobil ini mengandalkan mesin bensin V6 Twin Turbo berkapasitas 3.500 cc yang dipadukan dengan motor listrik berperforma tinggi.

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Perpaduan kedua sumber tenaga tersebut menghasilkan tenaga gabungan hingga 497 daya kuda (HP), dengan torsi maksimal mencapai 790 Nm.

Angka ini menjadikan Land Cruiser VX-R Hybrid sebagai SUV dengan kemampuan performa yang sangat menjanjikan di kelasnya.

Motor listrik yang digunakan juga memberikan tambahan dorongan tenaga secara instan.

Hasilnya, akselerasi kendaraan terasa lebih responsif meskipun memiliki bobot mencapai 2,5 ton.