RADAR BOGOR – Suzuki kembali memperkuat jajaran motor naked street melalui kehadiran SV-7S model 2027.

Mengusung mesin V-Twin berkapasitas 645 cc yang menjadi ciri khas keluarga SV650, motor terbaru Suzuki ini mendapatkan sejumlah penyegaran, mulai dari desain eksterior, sistem elektronik, hingga fitur penunjang kenyamanan berkendara.

Diperkenalkan dalam ajang EICMA 2026 di Milan, Italia, Suzuki SV-7S hadir sebagai kombinasi antara karakter mesin dua silinder legendaris dengan teknologi sepeda motor modern.

Advertisement Dikutip dari kanal YouTube @SuzukiGlobal_official, model anyar ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengendara yang menginginkan motor berkarakter sporty, tetapi tetap nyaman digunakan untuk aktivitas harian maupun perjalanan jarak menengah.

Suzuki menjadwalkan pemasaran SV-7S secara bertahap di sejumlah negara mulai musim semi 2027.

Kehadirannya sekaligus menjadi langkah pengembangan terbaru dari keluarga SV yang selama ini dikenal dengan karakter mesin V-Twin.

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Mesin V-Twin 645 cc Menghasilkan Tenaga 73,4 HP

Salah satu daya tarik utama Suzuki SV-7S 2027 terletak pada sektor dapur pacunya.

Pabrikan asal Jepang tersebut tetap mempertahankan mesin berkapasitas 645 cc dengan konfigurasi dua silinder 90 derajat V-Twin.

Mesin berteknologi DOHC dan sistem pendingin cairan tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 54 kW atau setara 73,4 daya kuda (HP) pada putaran 8.500 rpm.

Sementara itu, torsi puncaknya mencapai 64 Nm yang tersedia pada 6.800 rpm. Karakter tenaga tersebut dirancang untuk memberikan respons berkendara yang optimal dalam berbagai kondisi penggunaan.