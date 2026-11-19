RADAR BOGOR – Performa mesin mobil yang mulai menurun bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sistem pendukung kerja mesin.

Gejalanya beragam, mulai dari tarikan terasa berat, konsumsi bahan bakar meningkat, putaran mesin atau RPM tidak stabil, hingga lampu indikator check engine menyala.

Masalah tersebut kerap dikeluhkan pemilik mobil bermesin VVTI, termasuk Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia 1300 cc.

Advertisement Namun, kondisi ini tidak selalu berkaitan dengan kerusakan komponen utama mesin.

Salah satu bagian yang perlu diperiksa adalah filter oli pada sistem pengatur katup variabel atau Oil Control Valve (OCV).

Dikutip dari panduan teknis kanal YouTube Tips Otomotif Channel, membersihkan filter oli VVTI bisa menjadi salah satu langkah perawatan untuk membantu mengembalikan kinerja sistem tersebut.

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Teknologi VVTI memiliki fungsi penting dalam mengatur waktu buka dan tutup katup mesin sesuai kebutuhan putaran serta beban kerja.

Sistem ini memanfaatkan tekanan dan aliran oli mesin untuk mengatur perubahan waktu kerja katup.

Seiring pemakaian kendaraan, kotoran, endapan oli yang mengental, hingga residu berwarna hitam dapat menumpuk pada bagian filter.

Jika dibiarkan, sumbatan tersebut berpotensi menghambat aliran oli sehingga kerja sistem VVTI tidak optimal.