RADAR BOGOR – Mobil listrik kini tidak hanya menjadi simbol kendaraan masa depan yang mengutamakan efisiensi dan teknologi ramah lingkungan.

Di tangan para modifikator kreatif, kendaraan bertenaga baterai justru bisa menjelma menjadi mobil dengan tampilan agresif dan karakter yang jauh berbeda dari versi standarnya.

Salah satu contohnya adalah BYD Seal milik Gerald yang mencuri perhatian dalam ajang Indonesia Modification Expo (IMX) 2026.

Advertisement Sedan listrik tersebut tampil dengan perubahan ekstrem, mulai dari penggunaan bodi wide body berbahan besi, suspensi udara, hingga sentuhan personalisasi interior dan sistem hiburan.

Mengutip ulasan kanal YouTube NMAA TV, BYD Seal ini bukan sekadar kendaraan harian biasa.

Gerald menjadikannya sebagai media untuk menyalurkan kreativitas sekaligus membuktikan bahwa mobil listrik memiliki potensi besar untuk dieksplorasi melalui dunia modifikasi.

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Menariknya, seluruh perubahan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan fungsi kendaraan untuk penggunaan sehari-hari.

Wide Body Besi, Bodi BYD Seal Dibuat Lebih Lebar

Perubahan paling mencolok terlihat pada bagian eksterior. Gerald memilih konsep wide body untuk mengubah karakter BYD Seal menjadi lebih kekar dan agresif.

Bukan sekadar memasang over fender atau tambahan bodi berbahan fiber, pemilik justru melakukan pengerjaan lebih ekstrem dengan memotong bagian sepatbor standar pabrikan. Area tersebut kemudian dibentuk ulang menggunakan material plat besi asli.

Hasilnya, dimensi bodi bagian depan bertambah lebar hingga 15 sentimeter, sedangkan bagian belakang melebar sekitar 13 sentimeter.