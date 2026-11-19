RADAR BOGOR – Mesin mobil yang mendadak mati ketika berhenti di lampu merah tentu bisa merepotkan pengemudi.

Salah satu gejala yang kerap mendahuluinya adalah putaran mesin atau RPM tidak stabil saat mobil dalam kondisi diam, bahkan turun drastis ketika AC dinyalakan.

Masalah tersebut tidak selalu menandakan kerusakan berat pada mesin. Salah satu komponen yang perlu diperiksa adalah Idle Speed Control (ISC) atau Idle Air Control (IAC) valve.

Advertisement Berdasarkan panduan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, gangguan pada sistem pengaturan udara saat mesin stasioner dapat menyebabkan putaran mesin naik turun atau bahkan membuat mesin mati secara tiba-tiba.

ISC memiliki fungsi penting untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke ruang bakar ketika pedal gas tidak diinjak.

Komponen ini membantu menjaga RPM tetap stabil, termasuk saat mesin menerima tambahan beban, seperti ketika kompresor AC mulai bekerja.

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Namun, seiring pemakaian kendaraan, bagian ujung katup ISC maupun saluran pada throttle body bisa dipenuhi kerak karbon dan kotoran.

Penumpukan tersebut berpotensi menghambat gerakan aktuator sehingga pengaturan suplai udara tidak berjalan optimal.

Bersihkan ISC Sebelum Memutuskan Mengganti Komponen

Sebelum mengeluarkan biaya untuk membeli ISC baru yang harganya relatif mahal, pemilik kendaraan bisa mencoba melakukan pemeriksaan dan pembersihan terlebih dahulu.

Langkah pertama, lepaskan soket kabel yang terhubung ke ISC. Setelah itu, buka baut pengikat komponen tersebut secara perlahan dan hati-hati.