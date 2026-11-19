RADAR BOGOR – Melintasi jalur trabas yang dipenuhi bebatuan dan gundukan tanah menjadi tantangan tersendiri bagi pengguna motor trail.

Salah satu masalah yang sering muncul adalah bagian bawah mesin membentur permukaan jalur akibat jarak terendah motor atau ground clearance yang kurang memadai.

Situasi tersebut bisa dialami pemilik Honda CRF150L maupun Kawasaki KLX 150. Untuk mengatasinya, sebagian pengendara melakukan modifikasi pada suspensi depan agar posisi motor menjadi lebih tinggi dan memiliki ruang bebas yang lebih besar ketika melewati medan ekstrem.

Advertisement Salah satu metode yang kerap dicoba adalah memasang sambungan pipa pada bagian luar tabung shockbreaker.

Namun, cara ini memiliki risiko apabila konstruksi sambungan tidak mampu menahan beban dan benturan selama motor digunakan.

Sebagai alternatif, peninggian suspensi juga bisa dilakukan menggunakan adaptor khusus yang dipasang di bagian dalam suspensi upside down (USD).

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Melalui kanal YouTube Denny MingTek, diperlihatkan proses pemasangan adaptor peninggi dalam pada suspensi depan Honda CRF150L.

Modifikasi tersebut menggunakan komponen khusus yang diklaim dapat menambah panjang rakitan batang suspensi hingga sekitar 6 sentimeter.

Berikut penjelasan mengenai fungsi, risiko, perlengkapan, serta tahapan pemasangannya.

1. Mengapa Ground Clearance Motor Trail Perlu Ditingkatkan?

Ketika motor trail digunakan melintasi jalur hutan, bebatuan, hingga tanah berlumpur, ketinggian bagian bawah mesin menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.