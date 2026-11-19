RADAR BOGOR – Kerusakan fan belt atau drive belt saat mobil sedang melaju tidak boleh dianggap sepele.

Fan belt yang berfungsi menyalurkan putaran mesin ke sejumlah perangkat penting ini, bisa menyebabkan berbagai gangguan serius ketika tiba-tiba putus di tengah perjalanan.

Dampaknya bahkan dapat dirasakan dalam waktu singkat. Mulai dari setir yang mendadak terasa berat, sistem pengisian aki berhenti bekerja, hingga suhu mesin meningkat drastis karena sirkulasi cairan pendingin terganggu.

Advertisement Berdasarkan ulasan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, fan belt memiliki peran penting dalam menggerakkan sejumlah komponen pendukung mesin.

Karena itu, ketika komponen ini terputus, beberapa sistem kendaraan yang bergantung pada putarannya bisa langsung kehilangan fungsi.

1. Setir Mobil Mendadak Berat

Advertisement Salah satu gejala yang dapat dirasakan ketika fan belt putus adalah kemudi menjadi lebih berat dari biasanya.

Kondisi ini terutama terjadi pada mobil yang masih menggunakan sistem hydraulic power steering dengan pompa penggerak yang terhubung ke belt.

Ketika belt terputus, pompa power steering tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya.

Akibatnya, pengemudi akan merasakan setir lebih sulit diputar, terutama saat bermanuver di tikungan, melakukan parkir, atau berkendara dalam kecepatan rendah.

Situasi tersebut tentu membutuhkan perhatian ekstra karena kemampuan pengemudi mengendalikan arah kendaraan dapat terganggu.