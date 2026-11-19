RADAR BOGOR – Di tengah perkembangan industri otomotif yang semakin didominasi teknologi modern dan kendaraan listrik, mobil klasik tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi para kolektor.

Salah satu model yang kini semakin sulit ditemukan adalah Renault 5 TL keluaran 1981, hatchback mungil asal Prancis yang memiliki sejarah panjang di pasar otomotif Indonesia.

Mobil tersebut semakin menarik perhatian karena tampil dengan konsep modifikasi Rally Look yang terinspirasi dari Renault 5 Gordini, varian berperforma tinggi pada masanya.

Advertisement Berdasarkan ulasan kanal YouTube Motomobi, unit langka ini merupakan milik Gugi, seorang penggemar otomotif asal Bandung.

Bukan sekadar kendaraan lawas, Renault 5 TL tersebut menjadi bukti bagaimana mobil berusia puluhan tahun masih bisa dipertahankan dalam kondisi prima.

Perpaduan perawatan, kreativitas modifikasi, dan ketersediaan komponen pengganti membuat mobil ini tetap dapat digunakan di tengah lalu lintas perkotaan.

Tampil Lebih Agresif dengan Konsep Rally Look

Berbeda dengan pemilik mobil klasik yang cenderung mempertahankan seluruh tampilan sesuai kondisi pabrik, Gugi justru memberikan sentuhan modifikasi cukup menyeluruh pada bagian eksterior Renault 5 TL miliknya.

Konsep yang dipilih adalah Rally Look dengan mengambil inspirasi dari Renault 5 Gordini. Karakter sporty terlihat dari penggunaan bumper depan berukuran lebih tebal dan memanjang.

Tampilan bagian depan juga dilengkapi lubang udara atau air scoop pada kap mesin.

Perubahan tersebut membuat karakter mobil mungil ini terlihat lebih agresif dibandingkan desain standar yang cenderung sederhana.